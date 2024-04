Botafogo põe bom momento à prova em clássico contra o Flamengo

Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por três vitórias consecutivas com o novo técnico Artur Jorge, o Glorioso põe o bom momento à prova no clássico diante da equipe rubro-negra.

A partida será um teste de fogo diante dos sinais de evolução do Botafogo sob o comando do novo treinador. O português chegou no meio de uma maratona de jogos. Após duas derrotas seguidas (LDU e Cruzeiro), o Fogão emendou três vitórias consecutivas (Atlético-GO, Juventude e Universitario). Os três jogos foram disputados no Estádio Nilton Santos.

A sequência, evidentemente, animou a torcida. Além das vitórias, o time deu bons sinais, especialmente nos últimos dois jogos. A produção ofensiva melhorou e a maneira de jogar começou a encaixar.

Agora, Artur Jorge e o Botafogo encaram o Flamengo pela frente. O técnico tem ainda a missão de armar o time sem Tiquinho Soares, lesionado. Eduardo, que entrou no lugar do atacante no último jogo, é o mais cotado para a vaga.