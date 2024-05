Palmeiras destinará renda do jogo contra o Athletico-PR pelo Brasileirão às vítimas no RS

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira que a renda do jogo contra o Athletico-PR, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, será destinada às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. As equipes entram em campo às 16h (de Brasília) deste domingo, na Arena Barueri.

O torcedor que desejar acompanhar o duelo pode adquirir os ingressos a partir das 18h desta sexta-feira no site do Palmeiras. O Verdão antecipou a venda das entradas, que estava prevista para começar neste sábado, às 10h.

O Alviverde anunciou que a renda do jogo contra o Santos, pela décima rodada do Brasileiro feminino, também será destinada às vítimas no estado. As equipes entram em campo neste sábado, às 15h, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.

?? Atenção, #FamíliaPalmeiras! O início da venda geral de ingressos para o jogo de domingo contra o Athletico-PR, na Arena Barueri, será antecipado para as 18h desta sexta-feira. Toda a renda líquida da partida será destinada às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Vamos... pic.twitter.com/JFkxk6fvYz ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 10, 2024

O Rio Grande do Sul segue sofrendo com as fortes chuvas nos últimos dias. Os clubes brasileiros têm se mobilizado com a situação e oferecido auxílio à população e aos times gaúchos.

O Palmeiras, junto de Flamengo e São Paulo, ofereceu suas estruturas (Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri) como alojamento, treinamento e jogos para Grêmio, Internacional e Juventude.

A CBF adiou as partidas das equipes gaúchas previstas para ocorrem até o dia 27 deste mês. No entanto, caso a situação no estado se agrave ainda mais, a entidade pode até tomar a decisão de paralisar o futebol brasileiro. O presidente Ednaldo Rodrigues afirmou que a decisão será tomada em conselho de cada divisão do Brasil.