Clássico sub-18 entre Palmeiras e Corinthians tem pancadaria e invasão de quadra; veja vídeos

Os times sub-18 de Palmeiras e Corinthians decidiram o Campeonato Metropolitano de Futsal na manhã deste domingo, no Ginásio Presidente Ciro II. A partida terminou com pancadaria entre atletas dos dois times e invasão de quadra por parte de torcedores, que chegaram a atacar jogadores.

Com o placar em 5 a 2 para o Palmeiras, já na parte final da partida, um lance dentro da área do time alviverde desencadeia uma briga entre jogadores dos dois times. Atletas reservas também se envolvem na confusão, e o confronto escala.

A confusão, incialmente restrita aos jogadores, ganha vulto no momento em que torcedores posicionados na área ocupada pelos corintianos nas arquibancadas invadem a quadra. Em vídeos gravados no local, é possível ver jogadores sendo agredidos pelos invasores.

Todos os vídeos na invasão dos Gaviões da Fiel na Final do Metropolitano de futsal entre Palmeiras x Corinthians sub 18 que aconteceu agora pouco pic.twitter.com/tShB1BEegB ? ETTORCIDA (@Ettorcida_) April 27, 2024

Durante a confusão, já com dezenas de torcedores dentro da quadra, o sistema de som do ginásio faz um apelo. "Por favor, não façam isso! É um jogo de categorias de base!", diz uma pessoa ao microfone, repetidamente. O pedido, no entanto, não é atendido.

De acordo com o Palmeiras, vários jogadores ficaram feridos, mas sem gravidade. Familiares dos atletas e torcedores no ginásio também foram atacados, ainda segundo o clube alviverde. Por exigência da agremiação, as finais das categorias sub-14 e sub-16, marcadas para sábado, foram adiadas.

O árbitro principal da partida foi Felipe de Fabio Ventura e a súmula confirma que havia "falta de policiamento preventivo" para a decisão do Campeonato Metropolitano entre Palmeiras e Corinthians. A informação consta na seção "Declaração de garantias" do documento.

"Na falta de policiamento preventivo deste jogo, comprometo(emos)-me nos termos do CÓDIGO BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA, a alínea "g" do Artigo 65 do CÓDIGO DESPORTIVO DA FEDERAÇÃO e na presença de todos os Oficiais nomeados para esta competição, dar todas as garantias por eles exigidas para regular o desempenho de suas funções. Concordo(amos) que a aceitação das garantias por mim(nós) oferecidas aos Oficiais não impede, se julgarem-nas insuficiente, de, a qualquer momento durante o desenrolar desta partida, declará-la", diz o texto.