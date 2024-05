Em má fase no Barça, Vitor Roque fica de fora da convocação para a Copa América

Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior convocou a Seleção Brasileira para dois amistosos e a disputa da Copa América. Entre as ausências na lista do treinador, Vitor Roque, jovem atacante do Barcelona, foi uma das principais. Sem muitas oportunidades no clube espanhol, o jogador de 19 anos tem tido dificuldades para se firmar no elenco de Xavi e companhia e acabou não sendo incluído para defender seu país no torneio continental. .

Vitor Roque estreou com a camisa do Barcelona no dia 4 de janeiro contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol. Desde então, contratado para ser reserva imediato de Lewandowski, o brasileiro não conseguiu aproveitar suas chances na equipe espanhola. Nos últimos cinco jogos do Barça, o atacante atuou em apenas um.

Vale lembrar que Vitor Roque já havia ficado de fora da lista do Brasil para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, disputados em março.

Com a camisa do Barcelona, Vitor Roque tem apenas 13 jogos disputados e marcou dois gols. O atacante chegou ao clube espanhol em janeiro deste ano, vindo do Athletico-PR, em uma negociação de cerca de 40 milhões de euros.