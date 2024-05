Mbappé anuncia sua saída do Paris Saint-Germain

O atacante Kylian Mbappé anunciou nesta sexta-feira, através de suas redes sociais, que não irá permanecer no Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O jogador de 25 anos publicou um vídeo comunicando a sua decisão aos torcedores do clube parisiense e agradeceu técnicos e companheiros de equipe com quem trabalhou.

"Olá a todos! Aqui é o Kylian! Quero falar com vocês! Eu sempre disse que viria falar com vocês quando tivesse que falar e eu quero anunciar para todos que é o meu último ano no Paris Saint-Germain. Eu não vou estender o meu contrato e a aventura vai terminar em algumas semanas.", disse Mbappé no vídeo publicado em seu perfil oficial no X.

Mbappé também revelou que seu último jogo no estádio Parc des Princes, casa do PSG, será neste domingo contra o Toulouse, às 16h (de Brasília). O atacante chegou a equipe francesa em 2017 e tem 306 partidas disputadas, 255 gols e seis títulos da Ligue 1.

Na atual temporada, Mbappé já conquistou o Campeonato Francês e está com o PSG na final da Copa da França, onde enfrentarão o Lyon. O atacante de 25 anos entrou em campo 46 vezes e marcou 43 gols.