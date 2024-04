Leverkusen busca empate contra o Stuttgart e mantém chance de ganhar título alemão invicto

O já campeão Bayer Leverkusen recebeu neste sábado o terceiro colocado Stuttgart, pela 31ª rodada do campeonato alemão. O jogo terminou em um empate por 2 a 2.

A equipe comandada por Xabi Alonso, assim, deu mais um passo rumo ao título invicto da Bundesliga. Com três partidas restantes, o Bayer Leverkusen soma 25 vitórias e seis empates nos 31 jogos disputados até agora.

Embalado, o time volta a campo para enfrentar a Roma nesta quinta-feira, pelas semifinais da Liga Europa. Já o Stuttgart recebe o Bayern de Munique no próximo sábado, pela Bundesliga.

Logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos, o alemão Chris Fuhrich acertou um bonito chute de esquerda, após bola na trave, para abrir o placar em favor do Stuttgart. Denis Undav ainda ampliou para os visitantes aos 11.

Amine Adli diminuiu para os campeões rapidamente, aos 16 minutos, com assistência do lateral Grimaldo.

Aos 30 minutos da etapa complementar, Xabi Alonso colocou os titulares Wirtz e Boniface para jogar. Fortalecida, sua equipe começou a marcar em cima e buscar o empate.

No último lance da partida, aos 51 minutos, Andrich pegou uma sobra na área e empatou para o Leverkusen, mantendo as chances de título invicto.

Veja outros resultados deste sábado pelo Alemão:

Augusburg 0 x 3 Werder Bremen



Bayern de Munique 2 x 1 Frankfurt



Leipzig 4 x 1 Borussia Dortmund



Freiburg 1 x 2 Wolfsburg