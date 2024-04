Salah desabafa para imprensa após briga com Klopp: "Haverá fogo hoje se eu falar"

Durante a partida entre West Ham e Liverpool, neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, o craque do Liverpool, Mohamed Salah, entrou em uma discussão com o técnico Jürgen Klopp ao substituir Luiz Dias apenas aos 34 minutos do segundo tempo, algo que aparentemente o irritou. Após a partida, o atacante egípcio preferiu não conceder entrevista aos jornalistas presentes.

"Haverá fogo hoje se eu falar", afirmou Mohamed Salah ao passar pelos jornalistas nos corredores do London Stadium, casa do West Ham.

?"THERE'S GOING TO BE FIRE TODAY IF I SPEAK" Salah after discussion with Klopp during the West Ham match. Vai pegar fogo se eu falar hoje! Disse Salah na zona mista em Londres após discussão com Klopp pic.twitter.com/oJPhbGm3aL ? Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) April 27, 2024

O Liverpool enfrenta uma fase complicada com relação à briga pelo título da Premier League. A equipe comandada por Klopp tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato, ocupando atualmente a terceira posição do campeonato, atrás de seus rivais pelo título e com um jogo a mais do que o Arsenal e dois jogos a mais que o Manchester City.

O treinador dos Reds já confirmou que não irá permanecer na equipe para a próxima temporada. Tendo garantido apenas o título da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool não está na disputa de mais nenhum campeonato fora o Inglês, que se tornou um título muito improvável dados os recentes resultados.