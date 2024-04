Flamengo x Botafogo: onde assistir e horário do jogo do Brasileiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 11h, no Maracanã (RJ), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

O Rubro-Negro vem de uma derrota para o Bolívar, por 2 a 1, em La Paz (BOL), pela Libertadores. Com o resultado, o time perdeu a invencibilidade na temporada, que durou 22 partidas.

O time titular contará com o retorno do atacante Pedro, poupado nos últimos dois jogos. Arrascaeta, Allan, Varela, Erick Pulgar, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que não vjajaram para a Bolívia, também ficam à disposição.

O Botafogo chega empolgado após a primeira vitória na Libertadores, sobre o Universitário (PER), por 3 a 1. O resultado deu uma sobrevida à equipe na competição.

O Alvinegro terá o importante desfalque de Tiquinho Soares. O atacante se lesionou no duelo com os peruanos. O meia Eduardo deve ser improvisado no setor.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Botafogo: John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Eduardo e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Flamengo x Botafogo -- 4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 28 de abril de 2024, às 11h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)