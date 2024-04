Liverpool empata com West Ham e se afasta da briga pelo título do Inglês

Liverpool e West Ham empataram por 2 a 2 neste sábado, no estádio Olímpico de Londres, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols da partida foram marcados por Bowen e Antonio, para os Hammers, e Robertson e Ogbonna (contra), para os Reds.

O resultado afasta o Liverpool de Arsenal e Manchester City, primeiro e segundo colocados do torneio, respectivamente, e deixa a equipe mais distante da briga pelo título.

O time tem 75 pontos, com 35 partidas disputadas; o Arsenal, 77, com 34 jogos; e o City, 76, com 33 jogos. O West Ham está na oitava posição, com 49 pontos.

Como foi o jogo

O Liverpool controlou mais o jogo, mas não conseguiu ser tão incisivo no primeiro tempo.

O West Ham, por outro lado, precisou de poucas chances para abrir o placar no final da primeira etapa.

O segundo tempo manteve a mesma história, e os Reds conseguiram o empate em menos de quatro minutos.

Só deu Liverpool dali em diante e, com isso, o time conseguiu a virada.

Numa das poucas subidas ao ataque, no entanto, os Hammers empataram a partida novamente.

No lance, as câmeras ainda flagraram uma discussão entre Klopp e Salah, que começou na reserva e estava se preparando para entrar em campo.

Lances importantes

1x0 - Gol do West Ham. Na esperteza, aos 42 minutos do primeiro tempo, o West Ham cobrou escanteio curto e rápido. Kudus recebeu a bola e jogou para o meio da área, na cabeça de Bowen, que mandou para a rede. O goleiro brasileiro Alisson ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o gol.

1x1 - Gol do Liverpool. Aos três minutos do primeiro tempo, Robertson recebeu passe de Díaz e bateu com categoria, entre Areola e a trave, empatando para os visitantes.

1x2 - Gol do Liverpool. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Gakpo, que chutou forte para o meio. A bola bateu em Ogbonna dentro da pequena área e entrou no gol devagarzinho, aos 19 do segundo tempo.

2x2 - Gol do West Ham. Bowen cruzou para o meio da área e Antonio, nas costas de Quansah, conseguiu cabecear sozinho para empatar a partida aos 31.

FICHA TÉCNICA

West Ham 2 x 2 Liverpool

Data: 27/04/2024

Local: Olímpico de Londres

Hora: 8h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Endo (LIV), Mac Allister (LIV)

Cartões vermelhos:

Gols: Bowen (WHU), aos 42' do 1º tempo (1-0); Robertson (LIV), aos 3' do 2º tempo (1-1); Ogbonna (WHU), aos 19' do 2º tempo (1-2); Antonio (WHU), aos 31' do 2º tempo (2-2)

West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Ogbonna e Emerson; Alvarez, Soucek (Ward-Prowse), Paquetá e Kudus; Bowen e Antonio. Técnico: David Moyes.

Liverpool: Alisson; Arnold (Joe Gomez), Quansah (Szoboszlai), Van Dijk e Robertson; Endo (Núñez), Gravenberg, Elliott e Mac Allister; Díaz (Salah) e Gakpo. Técnico: Jurgen Klopp.