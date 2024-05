'É uma loucura': a reação após árbitros levarem 10 minutos para anular gol

Do UOL, no Rio de Janeiro

A demora de dez minutos para anulação de um gol da LDU foi um dos episódios que chamaram a atenção no jogo contra o Botafogo, pela Libertadores. A interrupção do jogo aconteceu ainda no primeiro tempo, tanto pelo tempo que a cabine do VAR levou até chamar o árbitro central quanto pela discussão diante do monitor, que envolveu até um dos assistentes.

"Obviamente perderam 10 minutos. É uma loucura. Por isso peço publicamente o áudio. Não entendo. Por isso tampouco entendo porque veio o árbitro assistente para falar. Olharam 80 vezes. Vamos pedir os áudios para ver o que foi marcado. Não entendemos. Mas não quero me desculpar com isso", disse Adrián Gabbarini, assistente que atua à beira do campo pela LDU, já que o técnico Josep Alcácer não tem a licença da Conmebol.

"A primeira vez que se vê o árbitro assistente indo lá analisar o impedimento. Mas já está. O segundo gol deles analisaram rápido", citou o lateral Quiñonez.

Mesmo no Botafogo, o lado que foi beneficiado pela anulação do gol, o tempo para tomada de decisão foi um problema.

"Dez minutos parado é fora do normal, acaba esfriando o jogo. Acho que não tem necessidade dessa demora toda. Perdemos muito tempo do jogo. Sobra para o acréscimo, onde o jogador já está mais cansado mentalmente. Graças a Deus o gol foi anulado", comentou o lateral-esquerdo Hugo, que três minutos após a celeuma abriu o placar para o alvinegro.

O técnico Artur Jorge também comentou a situação, considerando a tentativa de ritmo que o Botafogo estava tentando impor no jogo.

"A demora também tem a ver a dificuldade para análise do lance e as ferramentas usadas para o lance. Ficamos expostos ao que é o tempo necessário. De fato, é muito tempo para analisar o lance. Condiciona, quebra o ritmo de jogo. Tivemos 15 minutos de grande intensidade, metade do jogo fantástica. Foi de fato bom, forte, intenso, direcionado ao gol contrário. Esse momento acaba por quebrar essa intensidade", analisou.

Lance interpretativo

A Conmebol deve divulgar os áudios do VAR ainda nesta quinta-feira (9).

A demora foi para verificar se o jogador da LDU que recebeu a bola depois de um cabeceio na trave estava em impedimento.

Depois, os árbitro analisaram que os toques que defensores do Botafogo deram na bola iniciaram ou não uma nova jogada. E isso tiraria o atacante do time equatoriano do impedimento.

A conclusão da arbitragem foi que houve, sim, impedimento, porque não houve passe deliberado por parte da zaga do Botafogo. Só desvios.