'São 17 pessoas opinando': Arnaldo Ribeiro critica problema sério no VAR

No Fim de Papo, o comentarista Arnaldo Ribeiro contou a disputa de bastidores na arbitragem brasileira e criticou a "indústria" de árbitros envolvidos num jogo de futebol em função do VAR.

'Os bastidores da arbitragem brasileira': "O que existe nos bastidores da arbitragem brasileira? Existem correntes, existem duas associações. O Seneme não é o queridinho dos comentaristas de arbitragem, da turma da Central do Apito, daquela turma que vai de um lado pro outro do balcão. Ele é odiado por essa galera e está comprando briga explicitamente — se você for ver, nenhum comentarista de arbitragem de futebol no Brasil gosta do Seneme, nenhum. Eles consideram que ele foi traíra quando ele foi para a Conmebol de não levar os os árbitros brasileiros, de não bancar os árbitros brasileiros".

'17 pessoas envolvidas na arbitragem de um jogo': "No final das contas, os caras se parecem, né? Então, só para alertar quem está nos assistindo: não considerem a análise de comentarista de arbitragem em relação ao Seneme isentas. Esquece, os caras odeiam o Seneme. Então, quando eles puderem detonar tudo que acontece na arbitragem brasileira comandado pelo Seneme, eles vão fazer isso. Hoje existe uma grande indústria nessa história capaz de montar 17 pessoas envolvidas na arbitragem num jogo de futebol, é uma grande indústria".

