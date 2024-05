Vini Jr. destaca elenco do Real Madrid e fala sobre disputa pela Bola de Ouro

O Real Madrid está na final da Liga dos Campeões e segue na busca pela 15ª taça. Com a vitória por 2 a 1 contra o Bayern, no Santiago Bernabéu, o time de Ancelotti garantiu lugar para enfrentar o Borussia Dortmund na decisão.

Um dos destaques do duelo foi o atacante Vini Jr., que participou do gol de empate marcado por Joselu. O brasileiro valorizou o coletivo e destacou Alaba, Militão e Courtois, que ficaram boa parte da temporada fora por lesões.

"Voltamos a colocar o maior time do mundo em outra final, com muito trabalho. É o prêmio do Thibaut (Courtois), Alaba e Militão que estão machucados em toda temporada e a gente tinha que coroar eles com Londres. Jogamos por eles, nossa família, pelo Bernabéu e por essa camiseta", disse à TNT Sports.

"Eu acredito que temos 25 protagonistas nessa equipe, todos trabalhos muito por toda a temporada para chegar no objetivo que era ir para Londres de qualquer jeito e ganhar a Liga. Dar o prêmio para todos os jogadores que fazem o possível. Hoje, o Joselu entra com 80 minutos e faz dois gols, esse é um prêmio dele que sempre trabalhou pelo time, nunca reclamou por as vezes não jogar. Isso mostra como um grupo que trabalha muito, eu nunca joguei num grupo mais unido do que o dessa temporada", completou.

Com a ida para final, Vini Jr. credenciou o seu nome ainda mais na disputa pela Bola de Ouro. O ponta, entretanto, garante que está focado nas conquistas coletivas por Real Madrid e Seleção.

"Quero ganhar a Champions League com esse time e que eu possa fazer grandes coisas nessa temporada. Depois, tem tudo com a Seleção.Sempre penso em fazer o melhor pela minha equipe e depois para mim. Todo mundo da Bola de Ouro, mas eu estou tranquilo e se tiver que ser vai ser no momento certo", finalizou.

A final da Liga dos Campeões 2023/24 está marcada para acontecer às 16h (de Brasília) do próximo dia 1, em Wembley, na Inglaterra. Com