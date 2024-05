América-MG vence o Vila Nova e segue sem perder pela Série B

O América-MG bateu o Vila Nova nesta quarta-feira, por 3 a 1, na Arena Independência, pela quarta rodada da Série B. Renato Marques, Juninho e Fabinho marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Igor Henrique fez para os visitantes.

Com a vitória, o América-MG segue sem perder na competição. A equipe, terceira colocada com oito pontos, possui duas vitórias e dois empates nas quatro primeiras roadadas. O Vila Nova, por sua vez, conheceu sua segunda derrota na Série B. O time goiano ocupa a oitava posição com seis unidades.

O América volta a campo apenas na próxima quarta-feira, contra o Mirassol, pela quinta rodada da Série B. O Vila Nova encara o Cuiabá, neste sábado, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde.

+3 PONTOS PARA O COELHÃO! ???? Em uma noite de grande atuação na @ArenaIndepa, o América venceu o Vila Nova por 3 a 1 e garantiu +3 pontos importantes no Brasileirão! ?? VAMOS PRA CIMA, COELHÃO! ?? Renato Marques

?? Juninho

?? Fabinho

#PraCimaDelesCoelho... pic.twitter.com/r1BxW0Pvar ? América FC (@AmericaFC1912) May 9, 2024

O primeiro tempo foi bem movimentado, com as duas equipes adotando investidas ofensivas. Mesmo fora de casa, o Vila Nova não se intimidou e abriu o placar aos 10 minutos. Igor Henrique aproveitou cobrança de escanteio e desviou de cabeça para o fundo das redes.

No entanto, 11 minutos depois, o América-MG deixou tudo igual. Renato Marques recebeu na área e empurrou para o gol, sem goleiro, para marcar para o Coelho. Aos 41 minutos, veio a virada. Juninho recebeu lançamento de Alê, dominou a bola no peito e tocou na saída do goleiro para colocar os donos da casa na frente do placar.

No final do segundo tempo, aos 41 minutos, o América-MG matou o jogo. Após jogada na linha de fundo, a bola sobrou para Fabinho, que bateu de primeira no alto e deu a vitória ao Coelho.