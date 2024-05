Líder em resgates nas ondas gigantes de Nazaré ajuda equipe de Scooby no RS

Do UOL, no Rio de Janeiro

As cenas de resgate de Pedro Scooby no Rio Grande do Sul têm rodado o Brasil e o mundo. Com ele, além de outros surfistas de ondas gigantes, há também uma equipe de pilotos de jet skis acostumada a situações extremas de sobrevivência no mar, sendo o líder deste grupo Edilson Luís da Assunção, mais conhecido como Alemão de Maresias, referência em salvar vidas em Nazaré, praia portuguesa que possui as ondulações mais temidas do planeta.

Premiado por salvar vida de surfista

Alemão de Maresias é especialista em resgate aquático e já foi premiado pela World Surf League (WSL). Em 2020, o brasileiro salvou a vida do surfista português Alex Botelho, em Nazaré (POR).

Botelho desmaiou após uma onda gigante e Alemão de Maresias o resgatou a nado. Ele não conseguiu acessá-lo via jet ski e abriu mão da moto aquática mesmo nas condições extremas do mar. Após muitas ondas na cabeça e com o português desacordado, ele teve forças para levar o lusitano até a praia. Após 15 dias entubado na UTI, o surfista sobreviveu e hoje já voltou a praticar o esporte.

Esse foi o resgate mais difícil da minha vida. Tive que abandonar meu jet, nadar segurando ele apagado até a praia. Tomamos várias ondas na cabeça. Foi muito crítico, mas consegui salvar um amigo.

Alemão de Maresias, ao site oficial da Red Bull

Alemão foi condecorado com o Committed Award [Prêmio de Comprometimento] da WSL por isso. O troféu premia a bravura dos profissionais de surfe em condições adversas no mar.

O feito o fez também ser alçado ao posto de coordenador de Segurança Aquática nos campeonatos em Nazaré. Ele também dá cursos de pilotagem de jet ski e de resgate aquático em ondas gigantes.

Grupo de surfistas já resgatou centenas de pessoas e animais

Alemão de Maresias é coordenador de Segurança Aquática nas ondas gigantes de Nazaré e está no RS Imagem: Reprodução / Instagram @alemaodemaresias

Alemão de Maresias tem coordenado as buscas dos surfistas e pilotos nas regiões mais inacessíveis de Porto Alegre. Eles já estiveram em Eldorado do Sul e Humaitá, dois lugares fortemente afetados pelas enchentes.

O grupo já conseguiu resgatar centenas de pessoas e animais com os jet skis e botes. A equipe trabalha em parceria com as Forças Armadas, o Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança.

São mais de 30 pessoas entre surfistas e pilotos de jet ski especializados em resgates aquáticos. Outros têm chegado para somar, como o campeão olímpico e campeão mundial de surfe, Ítalo Ferreira.

O grupo tem disponibilizado outras assistências além do resgate de jet ski. No local que tem servido como base, eles fornecem médicos, remédios, roupas, comida, colchão, banho e cerca de 90 leitos. No total, somando todas as pessoas, são aproximadamente 300 voluntários.

Conseguimos concluir com nossa missão e agora vamos focar em uma outra região. A de hoje era a mais afetada até uns dias e, graças a Deus, conseguimos organizar lá, deixar tudo em ordem, tirar as famílias, muitos animais, muita coisa feia, difícil até de falar, mas conseguimos concluir tudo e amanhã tem mais.

Alemão de Maresias em seu Instagram

A equipe de Alemão e Scooby necessita de mais jet skis e rádios comunicadores. Eles alegam que há mais pilotos preparados do que motos aquáticas disponíveis e que os sinais de celulares estão muito ruins ou inexistem nas áreas mais afetadas.

Ítalo Ferreira e seus amigos chegaram com mais jet skis na quarta e amenizaram a necessidade. Eles também conseguiram uma doação de dezenas de rádios da empresa "HM Comunicações".

Entre surfistas e pilotos há nomes conhecidos, além de Alemão, Scooby e Ítalo. São eles: Lucas Chumbo, Reyzinho Duarte, Ian Cosenza, Michelle des Bouillons, Will Santana, Iankel Noronha, Felipe Cesarano, Júnior da Salinas, Bernardo Scolari e Thiago Lemgruber.