Cuiabá vence Metropolitanos, afasta crise e vira líder na Sul-Americana

O Cuiabá enfim colocou um ponto final na sequência de sete jogos sem vitórias, ao vencer o Metropolitanos, nesta quarta-feira, por 3 a 0, na Arena Pantanal, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Fernando Sobral e Pitta (2x) marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

Com o resultado positivo, o Cuiabá chegou aos oito pontos e assumiu a liderança provisória do Grupo G. No entanto, o Dourado pode perder a ponta nesta rodada, porque o Lanús - segundo colocado com uma unidade a menos - ainda entra em campo, contra o Deportivo Garcilaso, nesta quinta-feira. O Metropolitanos segue sem somar pontos e é o lanterna da chave.

O Cuiabá vira a chave e passa a focar no jogo de volta da semifinal da Copa Verde, contra o Vila Nova, neste sábado. Na mesma data, o Metropolitanos encara o Deportivo La Guaira pelo Campeonato Venezuelano.

Curiosidade: Foi o primeiro jogo sob o comando do português Petit, novo treinador.

Como foi o jogo

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá inaugurou o marcador. Fernando Sobral, livre na área, bateu de primeira no ângulo e marcou um golaço para o Dourado.

O Metropolitanos ofereceu pouco perigo à meta do Cuiabá, tanto no primeiro quanto no segundo tempo.

Superior em campo, o Cuiabá ampliou o placar aos 24 minutos da etapa final. Piita aproveitou cruzamento e cabeceou no alto para deixar a vida dos donos da casa mais tranquila no jogo. O atacante, aos 37 minutos, marcou seu segundo gol na partida e o terceiro do Dourado.