Botafogo vence LDU e respira em jogo com 10 minutos de VAR para anular gol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo venceu a LDU por 2 a 1 nesta quarta-feira (8), no Nilton Santos, e conseguiu um respiro na Libertadores. Os gols alvinegros foram de Hugo e Júnior Santos, enquanto Michael Estrada marcou para o time equatoriano.

Depois de quatro jogos, o Botafogo chegou a seis pontos no Grupo D e saltou para o segundo lugar.

A chave está muito embolada. O alvinegro tem o mesmo número de pontos do Junior Barranquilla, mas leva a pior no saldo de gols.

A LDU é a última, mas tem quatro pontos, enquanto o Universitario tem cinco. O cenário nas duras rodadas que faltam é imprevisível.

A questão é que só restam desafios fora de casa para o Botafogo na Libertadores. O primeiro deles é contra o Universitário, em Lima, dia 15. O segundo e último da fase de grupos é contra o Junior Barranquilla, dia 28.

A partida contra a LDU foi marcada por uma intervenção longa do VAR durante o primeiro tempo. A equipe de arbitragem levou dez minutos para anular um gol dos equatorianos por impedimento na jogada.

O próximo jogo do Botafogo é pelo Brasileirão, domingo (12), 16h, contra o Fortaleza, fora de casa.

O VAR 'eterno'

O Botafogo, no geral, tentou tomar a iniciativa, mas a LDU encontrou perigo e espaços em bolas longas e alçadas na área.

Mas a dinâmica do jogo ficou prejudicada bem no meio do primeiro tempo por causa da arbitragem.

Aos 17 minutos, a LDU fez um gol com Estrada. Um calcanhar depois de uma jogada confusa na área do Botafogo.

O VAR demorou 10 minutos para tomar uma decisão definitiva de anulação. Por quê?

Primeiro, o pessoal da cabine demorou seis minutos discutindo o lance até recomendar a revisão ao árbitro Darío Herrera. O lance era, sim, complexo e interpretativo.

Como foi a dinâmica? Arce cabeceou a bola na trave. Na volta para o meio da área, ela ricocheteou em três defensores do Botafogo — Bastos foi quem chegou mais perto de dar um "passe".

Aí, a bola sobrou para um jogador da LDU que, no momento da cabeçada, estava impedido.

A arbitragem levou um longo tempo discutindo, a ponto de o árbitro chamar o assistente Ezequiel Brailovsky para auxiliar na interpretação da jogada. Dez minutos depois, gol anulado porque a arbitragem entendeu que não houve um passe deliberado por parte da defesa e não houve início de uma nova jogada.

Árbitros de Botafogo x LDU levaram 10 minutos para anular gol do time equatoriano na Libertadores Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Agora, sim, jogo e gols

Três minutos depois da celeuma toda, o Botafogo abriu o placar com Hugo, que finalizou com liberdade dentro da área.

O time de Artur Jorge teve mais posse e volume. Poderia até ter ampliado se caprichasse mais nas conclusões e passes próximos à área.

Mas a LDU aprontou de novo. Agora o VAR entrou em ação para validar o gol do time equatoriano, de novo com Michael Estrada, em jogada pelo alto.

Hugo, lateral do Botafogo, comemora gol diante da LDU, pela Libertadores Imagem: Vítor Silva/Botafogo

O artilheiro aparece

Depois do empate tenso no primeiro tempo, os dois times até que ficaram mais abertos na etapa final.

O Botafogo melhorou na construção quando Óscar Romero substituiu Jeffinho. E foi justamente do paraguaio o passe para o gol de Júnior Santos.

O artilheiro da Libertadores chegou ao nono gol na competição, reforçando não só a condição de principal marcador do Botafogo na história da Libertadores, mas também a temporada mais goleadora da carreira: 15 gols.

A LDU tentou uma pressão e um abafa final. Estrada já não estava em campo porque saiu machucado. Aí, o time sentiu falta do seu protagonista.

O Botafogo ainda teve chances de ampliar em alguns contra-ataques. Mas as decisões individualistas impediram conclusões mais perigosas.

Para a torcida do Botafogo, veio uma comemoração e expectativa para o que irá acontecer fora de casa para chegar às oitavas de final.

Outros lances de perigo

Deu mole! Júnior Santos perdeu a primeira boa chance já aos dois minutos do primeiro tempo, quando ganhou da marcação após lançamento, mas não conseguiu tirar do goleiro.

Raspando! Aos 12 do primeiro tempo, o Botafogo quase fez com um chute de fora da área de Damián Suárez que passou rente à trave direita do goleiro Domínguez.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 1 LDU

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 8/5/2024, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Facundo Rodríguez (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

Cartões amarelos: Lucas Halter, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Hernández (BOT); Estrada, Piovi, Domínguez (LDU)

Gols: Hugo, 30'/1ºT (1-0); Michael Estrada, 47'/1ºT (1-1); Júnior Santos, 23'/2ºT (2-1)

Público/Renda: 24.612 pagantes/R$ 1.116.126

Botafogo: John, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Diego Hernández), Savarino (Tchê Tchê), Jeffinho (Óscar Romero) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

LDU: Alexander Domínguez, Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñonez; Villamil (Alzugaray), Piovi, Jhojan Julio (Angulo) e Estupiñán (Alvarado); Alex Arce e Michael Estrada (Charcopa). Técnico: Josep Alcácer