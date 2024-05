'Uma coisa espetacular': RMP exalta virada do Real comandada por Vini Jr

O colunista Renato Mauricio Prado exaltou no Fim de Papo mais uma virada heroica do Real Madrid na Champions League. Ele destacou a falha do goleiro Neuer no chute de Vini Jr., que foi eleito o melhor em campo nos dois jogos da semifinal contra o Bayern de Munique.

Falha bisonha: "A virada foi uma coisa espetacular e eu acho que, no final das contas, acabou fazendo uma certa justiça para o Real Madrid, que foi bem melhor do que o Bayern. Realmente, são coisas do futebol, né? O Neuer, que fez pelo menos umas quatro ou cinco defesas espetaculares, bateu roupa de maneira absolutamente bisonha no chute do Vini Jr. no primeiro gol".

'Ancelotti é meu técnico predileto': "Foi sensacional. Estou vendo o Ancelotti agora comandar a torcida, o Ancelotti é o meu técnico predileto. Que Guardiola, aqui ó! Eu sou Ancelotti até porque o Ancelotti não joga posicional".

