Nadador Nicolas Albiero faz índice olímpico nos 200m borboleta e garante ida a Paris

O Brasil terá mais um representante nos Jogos de Paris. Nicolas Albiero garantiu a classificação nos 200m borboleta nesta quarta-feira, durante a Seletiva Olímpica de Natação, disputada no Rio de Janeiro. Esta será a estreia do nadador na Seleção Brasileira.

Nicolas é filho do treinador brasileiro Arthur Albiero, radicado em Louisville, nos Estados Unidos. Há mais de um ano, ele escolheu defender as cores do Brasil e mudou para Belo Horizonte para atuar e treinar no Minas Tênis Clube. Nesta quarta-feira, alcançou o índice olímpico nos 200m borboleta com o tempo de 1min55s52.

Temos mais um atleta com o passaporte carimbado para defender o #TimeBrasil em #Paris2024!???? Com o tempo de 1:55.52, Nicolas Albiero bateu o índice olímpico na prova dos 200m borboleta e está classificado para os Jogos Olímpicos! ??????#Natação #MEDLEY pic.twitter.com/sYeMnAUoRA ? Time Brasil (@timebrasil) May 8, 2024

Satisfeito com a vaga conquistada em Paris, o nadador tratou de celebrar o feito. "Estou muito feliz com esse índice e com o fato de me tornar um atleta olímpico. Eu fui criado com raízes brasileiras e não foi uma decisão difícil defender o Brasil", contou Nicolas.

Até o momento, o Brasil tem cinco atletas garantidos nos Jogos Olímpicos de Paris. Além de Nicolas Albieiro, Maria Fernanda Costa, Gabrielle Roncatto, Beatriz Dizotti e Guilherme Costa também já garantiram classificação para o evento a ser disputado na capital francesa.

O dia no Rio de Janeiro também foi de destaque para Maria Luiza Pessanha, campeã dos 100m costas, Guilherme Comossato, campeão dos 200m peito, Nathália Almeida, campeã dos 200m medley, e Guilherme Basseto, campeão dos 100m costas.