Palmeiras desembarca no Uruguai para jogo contra o Liverpool pela Libertadores

O Palmeiras desembarcou no Uruguai na noite desta quarta-feira. O Verdão enfrenta o Liverpool-URU nesta quinta-feira em duelo da quarta rodada da Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Antes da viagem, a delegação palmeirense fechou a preparação para a partida em treino realizando na Academia de Futebol.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira pode contar com dois reforços: de Raphael Veiga e Zé Rafael. O primeiro foi preservado do último jogo, contra o Cuiabá, enquanto Zé vinha desfalcando o Verdão enquanto se recuperava de uma lombalgia.

Por outro lado, o Alviverde segue com as baixas dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

O Palmeiras tem sete pontos e ocupa a liderança do Grupo F. Até o momento, a equipe somou vitórias contra o Liverpool-URU, no Allianz Parque, e contra o Independiente del Valle-EQU, no Equador, além de um empate diante do San Lorenzo, na Argentina.