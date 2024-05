Fortaleza é goleado pelo Nacional Potosí e vê vantagem diminuir na Sul-Americana

Em compromisso válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, realizado nesta quarta-feira, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, o Fortaleza visitou o Nacional Potosí, da Bolívia, e foi goleado por 4 a 1. O gol da equipe visitante foi marcado por Lucero. Facundo Callejo, Prost, Pérez e Álvarez anotaram para o time da casa.

A duas rodadas do fim da fase de grupos, o time de Vojvoda, mesmo com a derrota, segue na primeira posição do Grupo D, com nove pontos em quatro partidas. Mesmo com a vitória, o Nacional Potosí continua na lanterna da chave, com quatro pontos em quatro jogos.

O próximo confronto do Fortaleza é diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, no Castelão. O Nacional Potosí volta a campo neste sábado, quando enfrenta o The Strongest, pelo Campeonato Boliviano.

O placar foi inaugurado pelo Nacional Potosí aos seis minutos da etapa inicial. Após chute cruzado e bela defesa de João Ricardo, Callejo aproveitou o rebote para marcar o primeiro da partida.

A resposta do Fortaleza veio aos 16 minutos. Lucero dominou, driblou dois marcadores e finalizou forte no canto direito do goleiro.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o Potosí voltou a ficar com a vantagem. Depois de cruzamento pela ponta direita, Prost dominou sem marcação na pequena área e chutou no ângulo esquerdo.

Pérez ampliou a diferença do time da casa aos 25 minutos da segunda etapa. O jogador aproveitou uma bola afastada pela defesa do Fortaleza e chutou de primeira da intermediária.

Para completar a goleada, Álvarez marcou o quarto da equipe boliviana aos 48 minutos da etapa complementar. Aproveitando contra-ataque, o atacante dominou no lado esquerdo do ataque, cortou o marcador e finalizou rasteiro.