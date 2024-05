Zubeldía exalta 'autoridade' do São Paulo, mas se preocupa com Calleri

Invicto no São Paulo, o técnico Luis Zubeldía celebrou a "autoridade" mostrada pela equipe na vitória sobre o Cobresal, em jogo do Grupo B da Libertadores disputado na noite desta quarta-feira (8). Por outro lado, ele também demonstrou preocupação com a situação de Calleri, que deixou o gramado com dores.

O que ele falou?

Nível mantido. "A equipe fez um bom trabalho, foi um grande resultado para um jogo de Libertadores, com a autoridade que gosto. O percurso vai mostrando distintas situações, e isso foi um aprendizado. O time está jogando em um nível bom. Se o nível não baixa, se mantém."

Preocupação com Calleri. "O resultado está sendo favorável e, como disse na 1ª vez, preciso de todo o elenco para formar uma boa equipe. Praticamente há seis ou sete jogadores lesionados, hoje o Calleri também. Mas tivemos a capacidade de substituir e manter o nível."

Calendário x lesões. "O ideal é ter todos disponíveis, porque assim somos mais fortes, mas é importante que o grupo tenha personalidade para poder passar por esses momentos de lesões. O Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil não esperam, o tempo é veloz. Jogue quem jogue, é o São Paulo, e todos têm que estar à altura."

Estágio do time. "Estamos bem, não pretendo usar superlativos para definir a questão da equipe até agora, por isso acho que um bom trabalho é suficiente. Gosto de equipes sérias e que têm os pés no chão. Hoje, na Champions, em cinco minutos o Bayern saiu da final. Este tipo de competição requer muita concentração, segurança e humildade. Estamos dando o melhor possível. Para isso, é necessário prestar atenção no jogo, dar bons passes, encontrar jogadores livres... tenho um grupo que está ávido por isso. Gosto disso porque sabemos onde podemos chegar. Estamos fazendo as coisas bem. Não pretendo usar superlativos, mas quando as coisas estão bem, seguem. Temos que seguir jogo a jogo."