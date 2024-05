Fim do 'home office': São Paulo quebra jejum de 12 anos como visitante

Depois de um 2023 inofensivo longe do MorumBis — principalmente no Campeonato Brasileiro —, o São Paulo quebrou um jejum de 12 anos em jogos fora de casa. O fim do tabu ocorreu na noite desta quarta-feira (8), quando o time de Luis Zubeldía derrotou o Cobresal e garantiu vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores.

Fim do 'home office'

O Tricolor não vencia cinco partidas consecutivas como visitante desde 2012: naquela ocasião, os comandados de Émerson Leão derrotaram XV de Piracicaba, Independente Tucuruí, Mirassol, Ituano e Bahia de Feira em duelos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Nenhum deles disputava a elite nacional.

Neste ano, os adversários foram mais renomados: além de vitórias sobre Atlético-GO e Vitória pela Série A, o São Paulo bateu Barcelona-EQU e Cobresal pela Libertadores, além do Águia-PA, na Copa do Brasil.

Os bons índices se expandem pela temporada. Até aqui, foram 13 jogos como visitante, com oito vitórias e apenas três derrotas, totalizando um aproveitamento de quase 67% — índice superior ao do time quando atua como mandante (53%).

Zubeldía tem relação direta com a evolução. O técnico chegou a quatro vitórias em cinco duelos no comando do Tricolor, e o clássico contra o Palmeiras, o único disputado no MorumBis neste período, acabou empatado sem gols. Milton Cruz teve uma vitória fora de casa antes de o argentino assumir.

O argentino está perto de igualar Dorival Júnior, que sofreu com o desempenho são-paulino longe de casa: o atual treinador da seleção brasileira venceu seis vezes em compromissos do tipo no ano passado.

Gosto de equipes sérias e que têm os pés no chão. [...] Estamos dando o melhor possível. É necessário prestar atenção nos jogos, dar bons passes, encontrar jogadores livres... Tenho um grupo que está ávido por tudo isso. Gosto disso porque sabemos onde podemos chegar. Estamos fazendo as coisas bem.

Zubeldía

São Paulo fora de casa: veja números

2012: 38 jogos (14v, 10e, 14d) - 45%

2013: 38 jogos (14v, 7e, 17d) - 43%

2014: 33 jogos (15v, 5e, 13d) - 50%

2015: 34 jogos (11v, 5e, 18d) - 37%

2016: 35 jogos (6v, 13e, 16d) - 30%

2017: 32 jogos (10v, 8e, 14d) - 40%

2018: 33 jogos (12v, 8e, 13d) - 44%

2019: 30 jogos (10v, 8e, 12d) - 42%

2020: 27 jogos (11v, 6e, 10d) - 48%

2021: 39 jogos (11v, 12e, 16d) - 38%

2022: 37 jogos (12v, 13e, 12d) - 44%

2023: 35 jogos (11v, 10e, 14d) - 41%

2024: 13 jogos (8v, 2e, 3d) - 67%