Liverpool-URU x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, o Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília) no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Atualmente, o Verdão soma sete pontos e lidera o Grupo F. Na última rodada, bateu o Independiente del Valle por 3 a 2, na altitude do Equador, de virada. Endrick, Lázaro e Luis Guilherme balançaram as redes para o Alviverde. Já o Liverpool-URU ocupa a terceira posição com quatro pontos, mesma pontuação do time equatoriano, que é o segundo colocado.

No último compromisso pela competição continental, o time uruguaio bateu o San Lorenzo, por 1 a 0, com gol de Franco Nicola no apagar das luzes. Apenas os dois primeiros de cada chave, ao fim da fase de grupos, se classificam às oitavas.

Para esta partida, o meio-campista Raphael Veiga deve voltar a ficar à disposição da equipe. O camisa 23 foi preservado na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, e não foi nem relacionado. Sendo assim, o Verdão deve ter praticamente todo time à disposição, com exceção de Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito

Além disso, o volante Zé Rafael pode estrear nesta edição da Libertadores. O jogador vinha sendo baixa do Verdão e retornou à equipe depois de se recuperar de uma lombalgia no último jogo pelo Brasileirão.

Palmeiras e Liverpool-URU tiveram seu primeiro confronto na história na segunda rodada da Libertadores. Nessa ocasião, o Alviverde bateu os uruguaios por 3 a 1, no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA



LIVERPOOL-URU X PALMEIRAS

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)



Data: 9 de maio de 2024 (quinta-feira)



Hora: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Andres Rojas (COL)



Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Roberto Padilla (COL)



VAR: David Rodriguez (COL)

LIVERPOOL-URU: Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Enzo Martínez; Martin Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo.



Técnico: Emiliano Alfaro

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão (Lázaro), Endrick e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira