Calleri admite frustração após sentir panturrilha: 'Não consigo ter sequência'

Jonathan Calleri admitiu sua frustração após sentir a panturrilha direita durante a vitória de virada sobre o Cobresal, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Chile, pela Copa Libertadores.

Autor do terceiro gol do São Paulo, o atacante deixou o campo bastante chateado por causa do problema físico e desabafou após o apito final.

"Estou frustrado. Não consigo ter uma sequência grande. Senti a panturrilha, mas tenho que ver o que estou fazendo mal para tentar machucar menos. O calendário do futebol brasileiro é uma loucura, a quantidade de viagens que a gente tem. A gente quase não dorme, dorme no voo, treina como pode. Faz 15 dias que estamos viajando. Mas, não é desculpa. Meus companheiros estão bem e tenho que melhorar das portas para dentro para não machucar", disse Calleri à TV Globo.

De fato, Calleri tem sofrido bastante com problemas físicos desde o ano passado. O atacante atuou praticamente toda a temporada no sacrifício e teve de realizar uma cirurgia no tornozelo direito após a conquista do título inédito da Copa do Brasil.

Neste ano, Calleri foi desfalque nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, e na estreia do São Paulo na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina, devido ao rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita.

Apesar da classificação do São Paulo às oitavas de final da Libertadores, Calleri fez questão de alertar alguns pontos a serem melhorados coletivamente, até porque o time começou o duelo desta quarta-feira, com o Cobresal, perdendo.

"Acho que o time está bastante bem, estamos conseguindo jogar do jeito que queremos. Mas, aconteceu o que aconteceu hoje. A gente entra meio na preguiça, na altitude os caras sabem jogar aqui. Não conseguimos dar dez, 15 passes seguidos, a gente erra um passe e acontece gol deles. Você tem que virar o resultado. Essas coisas na Libertadores não podem acontecer, temos que melhorar muitas coisas, mas estamos no caminho certo", concluiu.