Hugo destaca importância da vitória e define objetivo do Botafogo na Libertadores

O Botafogo voltou a briga por uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Os alvinegros venceram por 2 a 1 a LDU-EQU, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. O lateral esquerdo Hugo destacou que a vitória era o objetivo da equipe.

"É um grupo muito equilibrado. Vencemos hoje e chegamos na liderança. Esse era nosso objetivo: vencer e ficar entre os líderes", disse.

Com o resultado, os cariocas chegaram a seis pontos e assumiram a vice-liderança do grupo D. O Botafogo só está atrás do Junior-COL nos critérios de desempate.

O Botafogo volta a campo pela Libertadores na próxima quinta-feira, contra o Universitário-PER, em Lima, no Peru. Antes disso, a equipe foca no duelo contra o Fortaleza, neste domingo, no Castelão, pelo Brasileirão.