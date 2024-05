Decisivo pelo Atlético-MG, Paulinho lidera número de participações em gols das últimas duas Libertadores

Decisivo pelo Atlético-MG, Paulinho é o líder em participações em gols das últimas duas edições da Libertadores. Na noite desta terça-feira, o time brasileiro contou com mais uma bola na rede do atacante para bater o Rosario Central, na Argentina.

De acordo com dados do Sofascore, Paulinho fez 12 gols e distribuiu cinco assistências em suas últimas 15 partidas pela Libertadores. O atacante, assim, soma 17 participações decisivas, com média de 76 minutos para participar de um tento.

? Paulinho é o líder em participações em gols (17) das duas últimas edições da Libertadores. ?? ?? 15 jogos

?? 12 gols (!)

?? 5 assistências

? 76 mins p/ participar de gol (!)

? 42 finalizações (25 no gol!)

? 56% conversão de chances claras (!)

? Nota Sofascore 7.49 pic.twitter.com/ZQeRIrMRzv ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 8, 2024

Também segundo a plataforma de estatísticas, o atleta finalizou 42 vezes, sendo que 25 delas foram no gol. Por fim, Paulinho registrou 56% de conversão de chances claras no período.

O Atlético-MG vive um bom momento na temporada. Após conquistar o Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro, é o primeiro colocado do Grupo G da Libertadores, com 12 pontos em quatro partidas. Já no Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado, com nove pontos em cinco jogos.

?? Com as cores do #Galo, Paulinho tem mais participações em gols que jogos disputados na @LibertadoresBR! ? Saiba mais: https://t.co/gRHrlnWNAU pic.twitter.com/Wo4r3pCecC ? Atlético (@Atletico) May 8, 2024

Com Paulinho à disposição, o Atlético-MG volta a campo apenas na próxima terça-feira, pela Libertadores, já que o embate diante do Grêmio pelo Brasileirão acabou adiado por conta das fortes chuvas no sul do país. O time visita o Peñarol às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio.