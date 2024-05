Botafogo ganha da LDU e assume a vice-liderança do grupo na Libertadores

O Botafogo conquistou importante resultado ao vencer por 2 a 1 a LDU-EQU, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Os alvinegros chegaram a seis pontos e vão para a vice-liderança do grupo D. Já os equatorianos seguem com quatro, na lanterna.

O Botafogo abriu o placar com Hugo, mas sofreu o empate da LDU antes do intervalo, com Estrada. Na etapa final, os alvinegros chegaram a vitória, com gol de Junior Santos.

Na próxima rodada, o Botafogo viaja para enfrentar o Universitário-PER, na próxima quinta-feira, em Lima. Já a LDU recebe o Junior-COL, na terça-feira, em Quito.

O jogo

O Botafogo começou a partida pressionando e quase marcou aos dois minutos. Junior Santos foi lançado na área, mas finalizou em cima de Domínguez. Depois, Damián Suárez arriscou de fora da área e viu a bola passar muito perto do gol.

Na primeira chance que foi ao ataque, a LDU-EQU balançou as redes aos 17 minutos. Após bate e rebate na área, Estrada mandou de calcanhar para a rede. No entanto, após mais de dez minutos de análise do VAR, o gol foi anulado por impedimento no lance.

No retorno da partida, o Botafogo não diminuiu o ritmo e marcou aos 30 minutos. Hugo aproveitou cruzamento, dominou a bola e mandou para a rede.

Após o gol, os donos da casa recuaram e viram a LDU crescer na partida. O Botafogo passou a explorar os espaços e quase ampliou com Jeffinho. No entanto, aos 46 minutos, os equatorianos chegaram ao empate. Estrada aproveitou falta cobrada na área e cabeceou para a rede. O lance foi anulado pelo assistente, mas confirmado pelo VAR.

Depois do revés, o Botafogo tentou voltar ao ataque, mas abusou dos erros de passe. A LDU seguia mais organizada e quase virou com Arce, mas o atacante foi travado por Bastos. Assim, o jogo se manteve empatado até o intervalo.

É O GLORIOSO! ?? Torcida apoia, Fogão luta até o final e sai com o triunfo diante da LDU por 2 a 1. Hugo e Júnior Santos marcaram para o Clube Mais Tradicional, que segue FIRME na busca pela classificação às oitavas da Libertadores! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/g8vBFVNf3t ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 9, 2024

No segundo tempo, os cariocas tentaram esboçar uma pressão, mas não tiveram a mesma intensidade da etapa inicial. A LDU conseguiu rapidamente equilibrar as ações.

Quando conseguiu criar boa jogada, o Botafogo chegou ao gol aos 23 minutos. Junior Santos foi lançado na área e finalizou sem chance para Dominguez.

O gol animou os donos da casa, que quase ampliaram aos 28 minutos. Lucas Halter aproveitou escanteio e cabeceou na rede pelo lado de fora.

Na parte final, a LDU se lançou ao ataque na busca pelo empate. Só que o Botafogo se segurou bem e ainda desperdiçou algumas oportunidades de fazer mais gols. Mesmo assim, os alvinegros conseguiram sair de campo com a vitória do Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 LDU-EQU

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 8 de maio de 2024 (Quarta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Assistentes: Facundo Rodríguez (Argentina) e Ezequiel Brailovsky (Argentina)

VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina)

Cartões amarelos: Lucas Halter, Luiz Henrique, Diego Hernández e Marlon Freitas (Botafogo); Estrada, Piovi e Dominguez (LDU)

GOLS

BOTAFOGO: Hugo, aos 30min do primeiro tempo; Junior Santos, aos 23min do segundo tempo

LDU: Estrada, aos 46min do primeiro tempo

BOTAFOGO: Jhon, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa (Gregore) e Jefferson Savarino (Tchê Tchê); Luiz Henrique (Diego Hernández), Jeffinho (Romero) e Júnior Santos

Técnico: Artur Jorge

LDU: Alexander Dominguez, Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Villamil (Alzugaray), Piovi, Jhojan Julio (Angulo) e Estrada (Charcopa); Estupiñán (Alvarado) e Alex Arce

Técnico: Josep Alcácer