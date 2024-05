Palmeiras pode resolver a vida na Libertadores e sonha com melhor campanha

O Palmeiras enfrenta hoje o Liverpool-URU, às 19h (de Brasília), no estádio Centenario, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e com uma combinação de resultados pode garantir sua classificação para as oitavas de final.

O que aconteceu

Se o Palmeiras vencer o Liverpool-URU e o San Lorenzo tropeçar diante do Independiente del Valle, o Alviverde confirma a vaga no mata-mata da competição. A equipe argentina enfrenta o Independiente del Valle em casa e precisa empatar ou perder para resolver a situação da equipe de Abel Ferreira com duas rodadas de antecedência.

A situação do Grupo F é: Palmeiras (7), Independiente del Valle (4), Liverpool-URU (4) e San Lorenzo (1). Em caso de vitória palmeirense e um empate no outro jogo do grupo, o Palmeiras chegaria a 10 pontos, enquanto Del Valle teria cinco, o Liverpool com quatro e o San Lorenzo com dois. Nesse cenário, o Palmeiras poderia perder os dois últimos jogos que mesmo assim ficaria com a 2ª posição.

Vitória do San Lorenzo atrapalha os planos do Palmeiras. O time argentino ainda poderia chegar aos 10 pontos com os jogos restantes, e o Del Valle também, então impediria uma classificação antecipada.

O Palmeiras quer resolver sua situação antecipadamente, mas ainda sonha com a melhor classificação geral da fase de grupos — que garante o direito de decidir em casa no mata-mata. As duas melhores equipes após quatro jogos disputados são Atlético-MG (12 pontos) e River Plate (10 pontos). Se ambos vencerem seus dois jogos restantes, o Galo ficará com a melhor campanha geral. No entanto, se alguém tropeçar, o Palmeiras poderá roubar o posto nos critérios de desempate.

Nos últimos seis anos, o Palmeiras foi o melhor time da fase de grupos da Copa Libertadores em cinco ocasiões e sabe a importância da vantagem. A equipe pôde decidir os jogos até a final no Allianz Parque, onde sempre foi muito forte.

O Palmeiras contará com a volta de Raphael Veiga, poupado contra o Cuiabá no último fim de semana. O time provável tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos (Zé Rafael), Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Luis Guilherme (Lázaro), Estêvão e Endrick.

