Bragantino x Racing: confira informações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Red Bull Bragantino volta a campo nesta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Os paulistas encaram o Racing, da Argentina, às 21h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid. O jogo terá transmissão somente pelo streaming Paramount+.

Os donos da casa estão na vice-liderança do grupo H, com seis pontos. O Bragantino está justamente atrás do Racing, que tem nove e 100% de aproveitamento.

Uma vitória recoloca o Bragantino na briga pela liderança da chave. Os paulistas precisam, além do triunfo, de um placar elástico, pois têm saldo de -1 contra 6 dos argentinos.

Do outro lado, o Racing quer encaminhar a ponta do grupo. A equipe vai a campo buscando pontuar para manter a boa vantagem sobre os rivais.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino: Cleiton; Luan Cândido, Pedro Henrique, Eduardo Santos; Eric Ramires, Juninho Capixaba, Gustavinho, Nathan Mendes; Eduardo Sasha, Vitinho, Henry Mosquera



Técnico: Pedro Caixinha

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustin Basso, Facundo Mura; Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustin Almendra, Juan Quintero; Maximiliano Salas, Roger Martinez



Técnico: Léo Condé.

ARBITRAGEM

O Árbitro da partida será o peruano Kevin Ortega, assistido pelos compatriotas Michael Orué e Jesús Sánchez. O VAR fica a cargo de Augusto Menendez, também do Peru.