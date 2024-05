Colo-Colo x Fluminense: confira informações e onde assistir ao jogo pela Copa Libertadores

Em um jogo que promete ser complicado, o Fluminense visita o Colo-Colo nesta quinta-feira, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Monumental, pela quarta rodada da Copa Libertadores. Os brasileiros, que somam cinco pontos, vão se manter na liderança em caso de triunfo. Mas os chilenos, com um ponto a menos, também miram a parte de cima da tabela de classificação.

A partida contará com transmissão do canal da ESPN e do streaming Star+.

Último treino, agora com ESTE visual! ???? pic.twitter.com/YYu0nwB6WN ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 8, 2024

"Vamos precisar seguir evoluindo, produzindo bem quando estamos com a bola e marcando muito bem sem ela. Assim vamos conseguir um bom resultado nesta partida da Libertadores, que será complicada", disse o técnico Fernando Diniz.

O Fluminense tem novidades para este jogo. Recuperado de lesão no tornozelo direito, o atacante Keno retorna e deve ser titular. Com dores no joelho direito, o meia Renato Augusto sequer viajou com a delegação. Assim como o atacante John Kennedy, afastado por indisciplina.

Pelo lado do Colo-Colo, o técnico Jorge Almirón fala em um jogo decisivo. "Trata-se de um jogo muito importante para a nossa equipe e tenho convicção de que vai definir a sorte do grupo", declarou.

O Colo-Colo tem um importante desfalque para este compromisso. O volante Arturo Vidal cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, a sua vaga deve ser herdada por Gonzalo Castellani.

FICHA TÉCNICA



COLO-COLO X FLUMINENSE

Local: Estádio Monumental, em Santiago (Chile)



Data: 9 de maio de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)



Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Richard Ortiz (Colômbia)



VAR: Leonardo Mosquera (Colômbia)

COLO-COLO: Brayan Cortés, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón e Erick Wiemberg; Gonzalo Castellani, Leonardo Gil e Esteban Pavez; Cristián Zavala, Damián Pizarro e Carlos Palacios



Técnico: Jorge Almirón

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Felipe Andrade, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz