Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em trio de ataque para duelo no Chile

A escalação do São Paulo para o duelo com o Cobresal, nesta quarta-feira, no Chile, pelo Grupo B da Libertadores, está definida. O técnico Luis Zubeldía decidiu promover algumas mudanças em relação ao time que bateu o Vitória, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, apostando em um trio de ataque composto por Ferreirinha, Luciano e Calleri.

Para o duelo com o Cobresal o São Paulo não poderá contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito).

Já James Rodríguez não foi relacionado novamente por opção do técnico Luis Zubeldía, a exemplo do que havia acontecido nos últimos dois jogos do São Paulo, contra Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e Vitória, pelo Brasileirão.

A escalação do São Paulo completa para encarar o Cobresal tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Bobadilla, Alisson e Michel Araújo; Ferreirinha, Luciano e Calleri.

O São Paulo pode confirmar sua classificação para as oitavas de final da Libertadores nesta noite. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Cobresal no Chile e torcer pela vitória do Talleres diante do Barcelona de Guayaquil, na Argentina.

Caso assegure a vaga para a próxima fase do torneio, restará ao São Paulo apenas a briga para avançar às oitavas como líder do Grupo B, posição que pertence atualmente ao Talleres, que venceu o Tricolor na Argentina, por 2 a 1. O segundo duelo entre as duas equipes está marcado para o dia 29 de maio, no Morumbis, fechando a fase de grupos da Libertadores.