Liverpool-URU x Palmeiras: onde assistir ao jogo da Libertadores

Liverpool-URU e Palmeiras se enfrentam hoje pela Copa Libertadores, às 19h (de Brasília), no estádio Centenario, em Montevideu, no Uruguai. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

O jogo terá transmissão exclusiva do Paramount+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras deve ter a volta de Raphael Veiga no time titular. O meia foi poupado da partida contra o Cuiabá no domingo (5), mas treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana.

A equipe comandada por Abel Ferreira pode garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores nesta rodada. Para isso acontecer, o Palmeiras precisa vencer o Liverpool e torcer para o San Lorenzo perder ou empatar contra o Independiente del Valle.

O Alviverde venceu o Liverpool-URU por 3 a 1 na partida que aconteceu no Allianz Parque. O Liverpool precisa da vitória para continuar sonhando com uma classificação para o mata-mata.

A classificação do Grupo F tem: Palmeiras (7), Independiente del Valle (4), Liverpool-URU (4) e San Lorenzo (1).

Prováveis escalações

Liverpool-URU: Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Matías de los Santos, Agustin Cayetano e Miguel Samudio; Martin Barrios, Lucas Lemos e Lucas Wasilewsky; Luciano Rodriguez e Matías Ocampo. Técnico: Emiliano Alfaro.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Luis Guilherme (Lázaro), Estevão e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Liverpool-URU x Palmeiras -- 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Data: 9 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: estádio Centenario, em Montevideu (Uruguai)

Transmissão: Paramount+ (streaming)

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.