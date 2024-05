Igor Vinícius explica como Zubeldía superou falta de tempo para arrumar o São Paulo

Igor Vinícius foi só elogios ao técnico Luis Zubeldía após a vitória do São Paulo de virada, por 3 a 1, sobre o Cobresal, resultado que garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da Copa Libertadores.

Invicto até agora à frente do Tricolor, Zubeldía soma quatro vitórias, todas fora de casa, e um empate à frente da equipe, superando a falta de tempo para trabalhar, já que assumiu o cargo em maio a uma maratona de jogos, para "arrumar a casa".

"Sem dúvida nenhuma, dá muita confiança para a gente. Desde que o Mister chegou aqui, a gente vem entendendo bem o que ele pede para a gente fazer dentro de campo. No começo foi mais conversa, mais vídeos, chamava na sala individualmente para falar o que queria de cada jogador. Isso facilitou muito para a gente", disse Igor Vinícius.

Se no ano passado o São Paulo teve dificuldades para vencer fora de casa, sobretudo no Campeonato Brasileiro, competição na qual conseguiu ter sucesso como visitante apenas nas últimas rodadas, na atual temporada Calleri, Luciano e companhia têm tido um desempenho bem melhor longe do Morumbis. Com 100% de aproveitamento sob o comando de Luis Zubeldía, seja em casa ou fora, o Tricolor agora quer mais.

"A equipe inteira entendeu a forma que ele gosta de jogar, de controlar as partidas, e estamos fazendo muito bem feito. Sequência boa de vitórias, de partidas sem perder, e dá muita confiança no decorrer da competição. Muito feliz pela classificação, mas, obviamente, o trabalho não para. Segunda-feira já temos um jogo muito difícil e vamos trabalhar para ir em busca da vitória", completou Igor Vinícius.

O São Paulo retorna para a capital paulista na madrugada desta quinta-feira, dia em que o elenco terá folga. Os jogadores se reapresentam nas sexta, iniciando a preparação de três dias para o confronto com o Fluminense, segunda, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.