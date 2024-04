Com dois de Kane, Bayern ganha do Frankfurt pelo Alemão e garante vaga na Champions

O Bayern de Munique já não pode mais ser campeão do Campeonato Alemão, mas conseguiu assegurar uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A equipe venceu o Eintracht Frankfurt neste sábado por 2 a 1, na Allianz Arena, pela 31ª rodada da competição. Kane fez os gols dos bávaros, e Ekitike marcou para os visitantes.

A vitória dá ao Bayern uma vaga na próxima Liga dos Campeões. O time ocupa a segunda posição com 69 pontos, e o Borussia Dortmund - primeiro time fora do G-4 - não possui chances matemáticas de ultrapassar a equipe bávara, já que foi derrotado pelo RB Leipzig por 4 a 1, também neste sábado. Com a derrota, o Frankfurt, por sua vez, segue na sexta colocação com 45 pontos conquistados.

O Bayern vira a chave e foca agora no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões, que acontece nesta terça-feira, contra o Real Madrid. O Frankfurt volta a campo no próximo domingo, contra o campeão Bayern Leverkusen, pelo Campeonato Alemão.

Kane abriu o placar para o Bayern logo aos nove minutos do primeiro tempo. Após arrancada de Laimer, o atacante inglês teve só o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Mas o Frankfurt respondeu rápido e empatou o jogo aos 23 minutos. Ekitike se livrou da marcação e bateu de fora da área para vencer Neuer.

Já no segundo tempo, aos 14 minutos, Muller foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o Bayern. Kane converteu a cobrança e recolocou os donos da casa na frente do placar. Foi o 35º gol do inglês, artilheiro do Campeonato Alemão.

Após o segundo gol, o Bayern manteve a tranquilidade para sair de campo com a vitória e com a vaga na próxima Liga dos Campeões.