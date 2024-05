Endrick na Disney? Dorival fala sobre amadurecimento de joia do Palmeiras após fala de Abel

O atacante Endrick ficará bem perto dos parques de diversões da Disney na concentração da Seleção Brasileira para a Copa América de 2024. O jogador foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e fará parte da delegação em Orlando, nos Estados Unidos.

A cidade norte-americana será a base do time brasileiro para a competição. Os atletas que defendem times europeus se apresentam no dia 30 de maio, enquanto os jogadores do futebol nacional chegam no dia 3 de junho. A delegação deixará Orlando no dia 6 para enfrentar o México, no Texas, e retorna à Flórida no dia seguinte ao amistoso.

Ao lado da Disney, a joia do Palmeiras pode seguir um antigo conselho do técnico do time alviverde, Abel Ferreira. O português o aconselhou a visitar os parques há cerca de dois anos, quando o jogador ainda era uma jovem promessa do clube.

Questionado se Endrick seria inscrito pelo Verdão no Mundial de Clubes, no início de 2022, Abel descartou o garoto e o recomendou a viajar para a "Disneylândia" com a família. À época, o atleta havia acabado de subir das categorias base e tinha apenas 15 anos.

De lá para cá, o atacante despontou e virou um dos principais jogadores do Palmeiras. Já vendido ao Real Madrid, o camisa 9 é titular absoluto da equipe de Abel Ferreira e vive seus últimos dias como jogador do Verdão.

Comandante da Seleção Brasileira, Dorival Júnior avaliou o amadurecimento de Endrick neste período. O garoto foi utilizado pelo treinador nos amistosos recentes contra Inglaterra e Espanha, e marcou um gol em cada.

"Que vá conhecer a Disney, não tenha dúvida, mas o principal é que ele vá para os Estados Unidos focado no espírito e no objetivo que todos nós temos. Acredito que seja um processo natural quando o Abel disse isso lá atrás, vivendo o dia a dia com o atleta. A evolução acontece. O jogador muda muito em três meses, imaginem em um ano. O Endrick foi protagonista de uma grande conquista de seu clube há poucos meses. Entrou muito bem nos amistosos, tem mantido um nível em que pode melhorar muito ainda. Espero que ele se sinta ainda mais confortável. A experiência só vai acontecer com repetições", disse Dorival.

Com a ausência de Richarlison, lesionado, Endrick vive a expectativa de ser titular da Seleção pela primeira vez. Ele irá disputar posição com Evanilson, destaque do Porto, na Copa América e nos amistosos que vêm pela frente.

A Seleção Brasileira enfrenta o México dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas (EUA), e os Estados Unidos no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). As partidas servirão de preparação para a disputa da Copa América, que ocorre entre os dias 20 de junho e 14 de julho

O Brasil larga no torneio no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA). Na sequência, a equipe encara o Paraguai, no dia 28 do mesmo mês, e a Colômbia, em 2 de julho.