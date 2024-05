Carille prega respeito ao Amazonas e cita desafio de manter o Santos motivado na Série B

O Santos encara o Amazonas neste sábado, fora de casa, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes do último treino da equipe em Manaus, o técnico Fábio Carille falou sobre a preparação da equipe paulista.

O treinador destacou a sua felicidade com o desempenho do Peixe neste início de ano, mas pregou respeito aos rivais e destacou o desafio de manter o time motivado.

"Amanha é o 20º jogo desse time. É um início de trabalho. Todos estão felizes e satisfeitos com o que aconteceu até agora, mas sabendo que temos que melhorar muitas coisas", disse.

"Nosso grande desafio vai ser manter a motivação dos jogadores lá em cima. Nossa motivação é o clube que defendemos. Estamos no Santos e vamos procurar fazer um grande trabalho. Vamos pensar na vitória, em jogar bem e fazer por merecer. Esse é o nosso trabalho. Vamos respeitar o Amazonas e nosso trabalho", completou.

Carille não contará com Gil na partida. A comissão técnica decidiu poupar o jogador de 36 anos, que foi titular nos 19 jogos que o time disputou no ano. Destes embates, aliás, ele foi substituído em apenas dois. Em ambos os casos ele saiu já no final do segundo tempo.

"O Gil é um jogador muito importante, mas não podemos contar com ele. Não vou lamentar quando não tiver um jogo à disposição e sim valorizar quem vai entrar", contou.

O Santos encara o Amazonas neste sábado, às 17 horas (de Brasília), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Peixe lidera o campeonato, com nove pontos. Os amazonenses estão em 18º, com apenas um.

"É uma grande responsabilidade, sabemos disso. Somos um dos favoritos para uma vaga na Série A de 2025 do Campeonato Brasileiro. temos que assumir essa responsabilidade, sem comparar com as outras equipes. Cada um caiu por seus motivos. Temos que trabalhar para estar na Série A", comentou Carille.

Veja outras respostas do técnico:

Formação tática



"As alternâncias estão acontecendo dentro do jogo. Tem jogos que saímos em três com lateral, tem jogos que trazemos um volante para fazer uma saída em três e isso mexe a movimentação dos jogadores na frente. O início de jogo é uma ideia, mas, de acordo com o adversário, fazemos algumas mudanças"

Patrick titular?



"O Patrick não inicia o jogo. Ele chegou ao Santos com uma pequena lesão, mas está treinando muito bem e buscando seu espaço. Estamos muito felizes com o desempenho dele"