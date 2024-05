Lucas Moura treina sem restrições e se aproxima de retorno no São Paulo

Lucas Moura está muito próximo de voltar aos gramados, o que pode acontecer já na partida de segunda-feira, contra o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 7 do São Paulo treinou sem restrições nesta sexta-feira, indicando que está completamente recuperado da lesão que o tirou dos últimos nove jogos da equipe.

Lucas Moura sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda na estreia do São Paulo na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina. Desde então, o Tricolor disputou nove partidas entre o torneio continental, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, conseguindo somar bons resultados após a chegada do técnico Luis Zubeldía.

Lucas Moura treinou sem restrições nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O atacante participou de uma atividade com os atletas que não atuaram por muito tempo contra o Cobresal, enquanto a maioria do elenco permaneceu fazendo trabalhos regenerativos.

Lucas não acusou qualquer tipo de incômodo, embora tenha sido uma atividade em espaço reduzido, com poucos atletas. Welington, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito, também participou do treinamento.

Os próximos dois dias definirão se Lucas Moura enfrentará o Fluminense. Caso o atacante se sinta bem participando de atividades com uma maior exigência física, em campo aberto, Luis Zubeldía deverá relacioná-lo para o duelo de segunda-feira.