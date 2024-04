Lesões atormentam Fluminense e viram desafio a mais para superar oscilação em campo

O Fluminense oscila na temporada e ainda lida com uma dor de cabeça extra: as lesões. O volante André se machucou no empate sem gols com o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, e aumentou a lista de desfalques do Tricolor.

O técnico Fernando Diniz, assim, tem a missão de suportar a maratona de jogos e rodar o time já desfalcado. Isso tudo buscando superar uma irregularidade no recorte dos últimos dez jogos.

Do duelo com a LDU, do Equador, pela Recopa Sul-Americana, para cá, o Fluminense soma três triunfos, quatro empates e três derrotas. O time tenta emplacar, mas vem oscilando.

Agora, o desafio é se acertar em campo nesta sequência de jogos e com os desfalques. Além de André, Thiago Santos, Lelê, Gabriel Pires, Keno e Marlon estão fora por lesão. Já Alexsander, Arthur, Kauã Elias e John Kennedy estão afastados por indisciplina.

Neste domingo, o Fluminense enfrenta o Corinthians, em São Paulo, e faz o segundo jogo da série de três partidas seguidas fora de casa. O fator viagem também entra na equação em meio à maratona de jogos e ao desgaste do elenco.

Depois do jogo contra o Corinthians, o Fluminense viaja para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. Agora, com o foco no rival paulista, Diniz vai tentar superar os problemas e somar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.