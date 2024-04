Corinthians vence Juventus na Rua Javari pelo Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians venceu o Juventus por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Estádio da Rua Javari, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Com o resultado, os comandados do técnico Danilo seguem invictos no Estadual da categoria.

O primeiro gol do Corinthians foi marcado pelo volante Thomas Lisboa, aos 37 minutos de jogo, em chute no ângulo. O segundo tento do Timão foi marcado aos 16 do segundo tempo, com o também volante André Luiz, que aproveitou rebote na entrada da área e finalizou com firmeza.

VITÓRIA DOS #FILHOSDOTERRÃO SUB-20! ?? Fora de casa, o Timão venceu o Juventus pelo Campeonato Paulista! ? Juventus 0 ? 3 Corinthians ? Thomas

? André

? Laércio

Faltando 10 minutos para o final de partida, o atacante Laércio ganhou disputa do zagueiro e finalizou no canto do goleiro rival, fechando o marcador.

Com o resultado, o Corinthians segue na segunda colocação do grupo 12, com sete pontos, mesma pontuação do líder EC São Bernardo e do terceiro colocado São Caetano.

Os comandados de Danilo voltam a entrar em campo na terça-feira, quando visita o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. No Estadual, o Timãozinho encara o Aster Itaquá na próxima sexta, no Estádio da Fazendinha.