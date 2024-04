Barcelona sonha com Bernardo Silva e pode vender Raphinha, diz jornal

Com a proximidade da janela de transferências, o Barcelona voltou a sonhar com a contratação do meia atacante Bernardo Silva, do Manchester City. Mas, vivendo um momento financeiro delicado, o clube teria que negociar um ou mais jogadores para investir no português. O ponta Raphinha é um dos cotados para sair.

O que aconteceu

Um dos principais alvos do Barça nas últimas temporadas, Bernardo Silva volta à pauta do time de Xavi para a próxima janela.

O Barcelona chegou a tentar a contratação do meia do City, mas esbarrou nos problemas financeiros que assolam o clube nos últimos anos.

Avaliado em cerca de 60 milhões de euros (R$ 328 milhões), Bernardo Silva é considerado um investimento alto para o momento do clube, que traça um plano.

A ideia é negociar um de seus jogadores tidos como caros, para liberar espaço na folha salarial.

Jogadores jovens como Lamine Yamal e Vitor Roque são tratados como intocáveis pelo clube e não devem sair.

Entre os listados como negociáveis estão o brasileiro Raphinha, além de Ronald Araújo e Frenkie de Jong.

Além do investimento para tirar o português do time de Guardiola, o 'pacote' Bernardo Silva custaria 25 milhões de euros (R$ 136 milhões) anuais aos cofres do Barça.

Apenas o holandês de Jong aliviaria valores equivalentes. Raphinha e Araújo recebem menos e, caso deixem o clube, implicariam buscar uma reposição no mercado.

Apesar de sonhar com Bernardo Silva, a prioridade do Barcelona na janela do meio do ano é um volante. Kimmich e Guido Rodriguez são alvos.

As informações são do jornal 'Marca', da Espanha.