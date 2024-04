Dudu lamenta violência em Palmeiras x Corinthians no futsal: 'Inadmissível'

O atacante Dudu, do Palmeiras, utilizou seu perfil no Instagram para lamentar o episódio de violência que acontece no clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo sub-18 do futsal, na decisão do Campeonato Metropolitano, na manhã deste sábado (27).

Um dos filhos de Dudu, Pedro, de 10 anos, atuou nas categorias de base de futebol do clube. No último ano, o garoto assinou seu primeiro contrato com o Palmeiras.

Qualquer tipo de violência é inadmissível e se torna ainda mais lamentável e revoltante quando acontece durante um jogo entre adolescentes, com muitas mulheres, idosos, famílias e crianças nas arquibancadas. Já passou da hora de darmos um basta nessa intolerância. Uma partida entre garotos ficará marcada, mais uma vez, pelo péssimo exemplo dado por adultos. Até quando?

Dudu, atacante do Palmeiras, no Instagram

Nas imagens do jogo, é possível ver que jogadores de Palmeiras e Corinthians se desentenderam no fundo da quadra quando o Verdão vencia o jogo por 5 a 2. A confusão se estende para outros jogadores até que torcedores posicionados na área ocupada pelos corintianos nas arquibancadas invadem a quadra.

Após o ocorrido, o Palmeiras se manifestou e afirmou que os jogadores de sua equipe ficaram feridos, mas não gravemente. Segundo o clube, familiares dos jogadores também foram vítimas da confusão e tiveram roupas rasgadas. O Verdão quer a responsabilização da Federação Paulista de Futsal por "conduta negligente e irresponsável" e irá abrir um boletim de ocorrência.

A súmula do jogo confirma que havia "falta de policiamento preventivo" para a decisão. As finais do sub-14 e sub-16, do Palmeiras, e sub-12, do Corinthians, que também estavam marcadas para este sábado, foram canceladas.