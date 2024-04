Liverpool vira, mas cede empate ao West Ham e tropeça na briga pelo título do Inglês

Neste sábado, no Estádio Olímpico de Londres, Liverpool e West Ham protagonizaram um grande duelo, que terminou empatado em 2 a 2, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Robertson e Soucek (contra) marcaram os gols dos visitantes, enquanto Bowen e Antonio balançaram as redes para os donos da casa.

Com o empate, o Liverpool desperdiçou a oportunidade de encostar na liderança do Inglês. A equipe comandada por Jurgen Klopp ocupa a terceira posição com 75 pontos e possui um jogo a mais que o líder Arsenal e dois que o vice Manchester City.

O West Ham permanece na oitava colocação com 49 pontos. No entanto, o time ainda pode ser ultrapassado nesta rodada caso o Chelsea vença seu jogo.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Inglês. O Liverpool enfrenta o Tottenham, enquanto o West Ham encara o Chelsea.

O primeiro tempo foi equilibrado e contou com boas chances de gol para ambos os lados. Mas, foi o West Ham que saiu na frente do placar. Aos 43 minutos, Bowen, após cobrança de escanteio, subiu sozinho e desviou de cabeça para abrir o marcador.

Perdendo o jogo, o Liverpool voltou do vestiário com uma postura diferente para a segunda etapa. Logo aos três minutos, o lateral Robertson, como se fosse um atacante, bateu no contrapé de Aréola e empatou o duelo.

O Liverpool virou o jogo aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Gakpo deu um chute totalmente sem direção, mas a bola desviou em Ogbonna e Soucek, e acabou com morrendo no fundo das redes.

Os visitantes tiveram a oportunidade de ampliar o placar e vencer a partida, mas o terceiro gol não saiu. O castigo veio aos 32 minutos. Bowen, autor do primeiro tento, encontrou Antonio livre na grande área. O atacante tocou de cabeça e deixou tudo igual mais uma vez.

O Liverpool se lançou ao ataque nos minutos finais em busca do terceiro gol, mas o placar permaneceu o mesmo.