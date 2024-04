Fla não poupa, concentra fora do Ninho e terá até massa no café da manhã

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo não irá poupar jogadores e montou uma logística especial para o clássico da manhã deste domingo (28), contra o Botafogo, às 11h, no Maracanã.

Macarrão no café e concentração fora do Ninho

O Flamengo decidiu se concentrar fora do Ninho do Urubu. A delegação irá dormir neste sábado (27) em um hotel no bairro do Leme, na Zona Sul (RJ), onde o trajeto para o Maracanã é de cerca de 15 minutos com os batedores da Polícia Militar. Já do CT para o estádio é de quase uma hora. A ideia é dar mais tempo de descanso aos atletas.

O café da manhã será reforçado e terá até macarrão. Ele será servido por volta das 8h e estará rico em carboidratos e proteínas para dar mais energia aos jogadores. Tal cardápio já foi ofertado na manhã deste sábado (27) no Ninho, antes do treino final para o clássico.

As atividades que antecederam ao clássico, inclusive, foram todas pela manhã, excepcionalmente. A ideia foi a de adaptar o elenco ao horário em que acontecerá a partida. O técnico Tite, geralmente, dá treinos no turno da tarde.

Tite não irá poupar

Tite não irá poupar jogadores contra o Botafogo. O treinador foi questionado por ter feito essas opções nos últimos jogos, chegando a poupar sete atletas na derrota para o Bolívar, na quarta-feira (25), pela Libertadores.

Pedro será titular e os outros seis estarão à disposição: Arrascaeta, Allan, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Erick Pulgar e Varela. Allan e Léo Pereira haviam ficado no Rio de Janeiro por questões clínicas, já o restante foi por desgaste físico.

Everton Cebolinha e Gabigol serão os únicos desfalques. O primeiro se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita e o segundo está suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping.

Com isso, o Flamengo deve ir a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro.