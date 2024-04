Confira onde assistir aos confrontos da Série C deste sábado

Quatro confrontos acontecem neste sábado (27) pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O líder Athletic, após bater o Caxias por 4 a 0 na primeira rodada, receberá o Remo na Arena Sicredi em Minas Gerais.

Além disso o Sampaio Corrêa recebe o Figueirense no estádio Castelão no Maranhão, O ABC enfrenta o Náutico no Frasqueirão, em Natal, e o São Bernardo joga contra a Tombense no estádio 1° de Maio em São Bernardo do Campo.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR

Sampaio Corrêa x Figueirense - 17h (de Brasília), com transmissão do DAZN, Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e TV Zapping

ABC x Náutico - 17h (de Brasília), com transmissão do DAZN e Nosso Futebol+

São Bernardo x Tombense - 19h (de Brasília), com transmissão do DAZN e Nosso Futebol+

Athletic Club x Remo - 19:30h (de Brasília), com transmissão do DAZN e Nosso Futebol+