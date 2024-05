Corinthians dá prioridade ao Brasileirão e conta com retornos para jogo no Maracanã

O Corinthians segue vivo em três competições, mas o técnico António Oliveira não esconde que a prioridade do time em 2024 é o Campeonato Brasileiro.

Neste sábado, a equipe entra em campo diante do Flamengo. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da competição. Na última partida, o Timão ficou no empate sem gols o Fortaleza.

Para o confronto, António Oliveira conta com mais alguns retornos. Na última terça-feira, contra o Nacional-PAR no Paraguai, pela Sul-Americana, ele já teve as voltas de Gustavo Henrique, Yuri Alberto e Igor Coronado. E deve contar com mais três para o compromisso deste fim de semana.

O meia Rodrigo Garro, liberado do último jogo para acompanhar o nascimento de seu filho, no Brasil, fica disponível de volta. Ele já voltou a trabalhar com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava. Já o zagueiro Raul Gustavo, baixa no Paraguai por suspensão, também pode voltar a ser relacionado.

Há também a expectativa de que o volante Fausto Vera fique à disposição de António. Ele está se recuperando de um incômodo na posterior da coxa esquerda, mas já realiza parte das atividades com o elenco.

Em contrapartida, o lateral Matheuzinho, com uma entorse no tornozelo direito, é dúvida. A tendência é que ele seja desfalque no Rio de Janeiro, assim como os outros lesionados Palacios, Pedro Henrique e Maycon.

O volante Raniele também trata de um trauma no tornozelo esquerdo, mas ele já desfalcaria o time de qualquer jeito em virtude de uma suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Embora o Corinthians tenha sofrido com a dura sequência de jogos, António Oliveira não gosta de falar em preservar jogadores.

"Para mim não há rodagem de elenco. São aqueles que eu sinto ser os melhores para cada competição. Nossa prioridade sempre será o Brasileiro, isso não vou mentir. Mas nós queremos continuar nas copas e não vamos poupar. Pode haver mudanças, mas será por aquilo que eu acho melhor dentro da estratégia para a partida", disse o treinador após o empate com o Fortaleza, na Neo Química Arena.

O português também não descarta dar prioridade à outra competição no futuro. Ele diz que, se o time adquirir certa margem no torneio de pontos corridos, pode se voltar às copas.

"É perceber o que o mês de maio vai nos reservar. Se ganharmos uma margem dentro da competição (Brasileirão), é evidente que é muito mais fácil ganhar uma competição com 12 ou 13 jogos do que com 38", afirmou o treinador.

O Corinthians só depende de si para se classificar às oitavas de final da Sul-Americana e largou em vantagem contra o América-RN em duelo pela terceira fase da Copa do Brasil. Já no Brasileiro, o Timão tem oscilado e aparece na 14ª posição, com cinco pontos - uma vitória, dois empates e duas derrotas.