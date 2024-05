Cada vez mais "solto", Hugo vence disputa e toma conta da lateral esquerda do Corinthians

Hugo chegou tímido, mas, depois de alguns meses, se firmou e virou titular da lateral esquerda do Corinthians. Mais uma vez, ele jogou desde o início da partida contra o Nacional-PAR, no Paraguai, pela Sul-Americana.

O jogador chegou no início do ano ainda sob desconfiança da torcida. Ele mostrou boa capacidade de marcação, mas vinha deixando a desejar no ataque. Agora, o atleta de 26 anos tem "se soltado" ofensivamente para se manter como titular da posição.

"Estou me soltando mais assim, estou mais acostumado agora. Conhecendo melhor os companheiros e acho que isso vai fluindo naturalmente", disse Hugo na zona mista do Defensores del Chaco, em Assunção.

O ala venceu a concorrência de outros nomes para virar titular da lateral esquerda. Contratado com alta expectativa, o equatoriano Diego Palacios sofreu uma lesão logo em seu primeiro jogo e, desde então, não voltou mais.

Matheus Bidu teve algumas oportunidades, mas não rendeu como o esperado. Hugo, então, aproveita as brechas dos companheiros para continuar tendo sequência pelo lado esquerdo do campo.

"A gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Corinthians, da grandeza. Muito feliz, estou adaptado ao clube, os companheiros me receberam muito bem. Graças a Deus estou fazendo boas partidas", celebrou o ala.

Vindo do Goiás, Hugo soma 23 jogos disputados pelo Corinthians na atual temporada, 19 como titular. Ele ainda não fez gols, mas já distribuiu três assistências.

O próximo jogo do lateral é neste sábado, quando o Timão enfrenta o Flamengo, no Maracança, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).