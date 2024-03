Rato e Ferreira se recuperam, treinam e devem ficar à disposição de Carpini

Wellington Rato e Ferreira estão recuperados, treinando normalmente e devem ficar à disposição no São Paulo.

O que aconteceu

Rato está recuperado da lesão na coxa esquerda. O meia-atacante foi desfalque nas últimas duas rodadas do estadual e também na eliminação contra o Novorizontino.

Ferreira não chegou a sofrer lesão, mas ficou alguns dias em tratamento no Reffis Plus. O atacante teve um trauma na região da costela logo após marcar o gol nas quartas de final.

A tendência é que ambos estejam à disposição de Thiago Carpini para a estreia na Copa Libertadores. O Tricolor joga contra o Talleres (ARG) no dia 4 de abril.

A dupla está entre os líderes do Tricolor em gols e assistências na temporada. Ferreira tem três gols e é o artilheiro empatado com Luciano e Calleri. Já Wellington Rato lidera as assistências ao lado de Lucas, cada um com três passes para gol.

