Ferroviária x Palmeiras: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

Neste domingo, Ferroviária x Palmeiras se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Onde assistir

A partida entra Ferroviária e Palmeiras terá transmissão do canal Goat, no Youtube.

Situação na tabela

O Palmeiras é o segundo colocado na tabela do Brasileirão, com 13 pontos, três atrás do líder Corinthians. A equipe tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada as Palestrinas bateram o América-MG por 2 a 0.

Já a Ferroviária está em quarto lugar, com 12 pontos. O time de Araraquara está invicto e tem três vitórias e três empates. O time vem de um empate sem gols com o Corinthians.

Prováveis escalações

FERROVIÁRIA: Luciana; Luana, Rafa Soares, Andressa e Kati; Duda Santos, Micaelly e Cris; Aline Gomes, Mylena Carioca e Neném



Técnica: Jéssica de Lima

PALMEIRAS: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner e Fe Palermo; Ingryd Lima, Brena e Isadora Amaral; Amanda Gutierres, Bianca Gomes e Lais Estevam



Técnica: Camilla Orlando

Arbitragem

A árbitra do jogo Ferroviária x Palmeiras será Eliane Nogueira dos Santos. As assistentes são Izabele de Oliveira



e Viviane Pereira Lopes.