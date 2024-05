Com gol de Thaciano, Bahia vence o Bragantino e assume a vice-liderança do Brasileirão

O Bahia recebeu o Bragantino e venceu por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Thaciano.

Com a vitória, o Bahia assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 13 pontos em seis jogos. O Bragantino ficou na sétima posição, com nove pontos em seis partidas.

O próximo jogo do Bahia é fora de casa contra o Atlético-MG no dia 19/05, domingo, às 16h (de Brasília), pela Brasileirão Série A. Já o Bragantino visita o Sportivo Luqueño na próxima quinta (16), às 21h, pela Copa Sul-Americana.

Gol da vitória

O Bahia definiu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Cauly achou Thaciano, que dentro da área girou em cima do marcador e bateu rasteiro no canto direito do goleiro Cleiton.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 1 x 0 RED BULL BRAGANTINO

Local: Arena Fonte Nove, em Salvador-BA



Data: 12 de maio de 2024 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)



Público total: 36.820 torcedores



Renda: R$ 1.190.452,50



Cartões amarelos: Kanu e Thaciano (Bahia); Lucas Evangelista, Jadsom e Mosquera (Bragantino)



Gols: Thaciano, aos 36 do 1ºT (Bahia)

BAHIA: Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos De Pena) e Cauly (Ademir); Thaciano (Rafael Ratão) e Everaldo (Biel).



Técnico: Rogério Ceni

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo, Pedro Henrique e Luan Cândido; Jadsom (Lincoln), Gustavinho (Ramires) e Lucas Evangelista (Matheus Fernandes); Helinho, Vitinho (Mosquera) e Borbas (Talisson).



Técnico: Pedro Caixinha