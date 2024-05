"Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão", diz Abel após revés do Palmeiras em Barueri

O Palmeiras sofreu sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Na Arena Barueri, o Verdão perdeu por 2 a 0 do Athletico-PR em duelo da sexta rodada da competição. O técnico Abel Ferreira voltou a reclamar da equipe mandar jogos em Barueri e desabafou sobre o clube ser tirado do Allianz Parque para o estádio sediar outros eventos.

"Isso não ajuda o Palmeiras. Eu não tenho nada contra Barueri, mas eu quero sempre jogar no Allianz Parque. Nossa torcida nos dá 30% da vitória em casa. Aqui falta energia, não adianta. O problema não é Barueri. O problema é como o Palmeiras, que é um time que luta por títulos tem um estádio para jogar futebol e é impedido ou não pode jogar? Única coisa que tenho a dizer é que já ganhamos aqui e também perdemos, mas nossos títulos ganhamos todos em nossa casa. Como não podemos jogar no Allianz Parque, não quero segunda casa. Se não jogarmos no Allianz Parque não me cobrem para sermos campeões", declarou o treinador.

As únicas derrotas do Palmeiras no Brasileirão aconteceram em Barueri. Antes da derrota para o Furacão, a equipe já havia perdido para o Internacional, pela segunda rodada da competição, pelo placar de 1 a 0. Neste mês, o Palmeiras ainda mandará outro jogo no local, contra o Vasco, no dia 26 de maio, também pela competição nacional.

"Precisamos da energia da nossa casa. Minha gratidão às pessoas que vêm até aqui. Hoje por duas razões: para apoiar o clube e apoiar o Rio Grande do Sul, porque a renda desse jogo vocês sabem para onde vai. Isso tem interferência, e é vantagem grande para nosso adversário. Já não basta um dia a menos de descanso. Foi assim contra o Internacional e agora contra o Athletico-PR. Vocês sabem o quanto luto para a CBF dar três dias de descanso para todos", seguiu Abel.

"É uma condição que o próprio clube sabe, vamos procurar fazer o nosso melhor com nossos jogadores e vamos continuar a evoluir a equipe e ser competitivos. O que me deixa muito triste é não poder jogar em nossa casa, no chiqueiro. Gosto muito daqui, não tem a ver com Barueri. Não é justo para o Palmeiras não conseguir jogar em seu estádio. Todos sabem da importância que tem o público para o bem e mal. Só isso que gostaria. Mas nossa responsabilidade, melhorar a equipe, procurar melhorar nossos processos. Não tivemos inspirados, foi um dia de pouca sorte. A forma como sofremos s gols diz muito sobre o jogo de hoje", finalizou o treinador.

Essa não é a primeira vez que Abel reclama da falta da força da torcida na Arena Barueri. Durante a fase de grupos do Paulistão, quando o Palmeiras precisou fazer de Barueri sua casa enquanto o gramado do Allianz Parque passava por reforma, o treinador constantemente falou sobre o assunto.

Na quarta-feira, o Verdão reencontra o Allianz Parque para jogo contra o Independiente del Valle pela quinta rodada da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília).